Cal més iniciatives com aquesta, que permetin atraure el turisme anomenat de natura

Actualitzada 05/07/2017 a les 20:39

Amb la inauguració per part de les autoritats del refugi de l’Illa la setmana passada es pot donar per operatiu Coronallacs, el primer itinerari circular de senderisme d’alta muntanya que passa pels quatre refugis guardats d’Andorra. Aquesta ruta permetrà doncs als senderistes, que són cada vegada més nombrosos segons els estadístiques del ministeri de Turisme i Comerç, donar la volta a les nostres magnífiques valls sense necessitat de carregar gaire pes entre cada etapa. Durant aquest recorregut excepcional de 92 quilòmetres i prop de 6.500 metres de desnivell positiu, dividit en 5 etapes d’entre 13 i 22 quilòmetres diaris, els excursionistes passaran pels tres vedats de caça d’Andorra (Xixerella, Enclar i Ransol-Sorteny) així com pels tres parcs naturals del Principat (Comapedrosa, Sorteny i valldel Madriu-Perafita-Claror). A més, podran admirar una vintena de llacs diferents, es passejaran al peu dels cims més alts d’Andorra, com ara el Comapedrosa, l’Estanyó i la Ser­rera, i podran veure, posant-hi molta atenció i amb una mica de sort, isards, muflons i marmotes, entre altres. Cal aplaudir aquesta iniciativa ja que, al meu parer (i ho he dit en altres escrits en aquest mateix diari aquests darrers mesos), no hi ha suficient promoció del nostre entorn natural per part de les autoritats. En efecte, quan es tracta de vendre el país a l’exterior, sovint pesen més els vessants comercial (tenim moltíssimes botigues) i de lleure (Caldea, pistes d’esquí, Cirque du Soleil, etcètera) que les nostres muntanyes. Sense renunciar al nostre turisme tradicional, el que omple els nostres comerços els caps de setmana, durant els ponts i les vacances, també cal atraure un altre tipus de turisme, el que busca el contacte amb la natura pura, les vistes esplèndides, la fauna i la flora. Cal doncs més iniciatives com la de Coronallacs, de les que permetin atraure un altre tipus de turisme, el turisme anomenat de natura.