Llei de protecció del menor?

La llei ha de garantir tots i cadascun dels drets per a tots i per a cada infant

Actualitzada 03/07/2017 a les 20:16

Fa poc es van presentar les conclusions i les recomanacions del treball fet durant els darrers mesos en el marc del Llibre Blanc de la Igualtat. Les entitats que treballem per als drets de les persones, en general, i, en particular, dels col·lectius amb més risc de patir situacions de vulnerabilitat com la infància, la gent gran, les dones, el col·lectiu LGBTIQ, els migrants i les persones amb discapacitat, hi hem participat conjuntament amb les administracions públiques i la ciutadania, entre d’altres.



Si ens centrem en la infància, les prioritats envers aquest col·lectiu se centrarien a aprovar una nova llei integral de protecció a la infància i l’adolescència. Celebrem aquesta recomanació sorgida d’aquesta anàlisi i felicitem el Govern per no haver esperat a presentar les conclusions i començar a treballar en aquesta llei ja fa unes setmanes. Ens consta que s’està avançant i esperem veure-la aprovada i implementada al més aviat possible amb un ampli consens per part de tots els grups, ja que la infància no té color polític. Ara bé, el nom de la nova llei genera certs dubtes. La llei de protecció de la infància vetllarà per assegurar que tots els drets de la infància hi estan inclosos i estan protegits? O només se centrarà en la protecció els infants i adolescents, un sol dels drets que s’estableixen en la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI)? Aquesta llei caldria que tingués l’enfocament més global i holístic possible i que s’hi establissin tots els drets segons el marc de la CDI: des del dret a l’educació, a la salut, a un nom i una nacionalitat, a la participació, entre altres, i també el dret a la protecció. En alguns casos, com en el del dret a l’educació, només caldria establir-lo i derivar a la llei ja existent. No hem de deixar escapar aquest momentum i redactar una llei àmplia que garanteixi tots i cadascun dels drets de tots i cadascun dels infants i adolescents del nostre país.