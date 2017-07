Harmonització fiscal amb la UE

Actualitzada 03/07/2017 a les 06:49

Vladimir Fernández

El mes de juny passat a Panamà, el Fòrum global sobre transparència i intercanvi d’informació fiscal (GF) va publicar els resultats sobre els estàndards internacionals de transparència fiscal, atorgant un ràting provisional d’acompliment amb gran mesura (Largely Compliant) a Andor­ra. Aquest procés de revisió ha estat establert a petició de les jurisdiccions del G-20, que van demanar al Fòrum global desenvolupar criteris objectius per identificar les jurisdiccions que eren no cooperants, en relació amb l’intercanvi d’informació i la transparència fiscal. Aquesta va ser una bona notícia per al nostre país, ja que se’ns va qualificar provisionalment de forma positiva, amb altres països de primer nivell com puguin ser Luxemburg, els Estats Units, Alemanya i Portugal, entre d’altres. Ara endeguem una segona etapa de modificacions fiscals que va anunciar el Govern d’Andorra la setmana passada, que busca com a objectiu adaptar-nos a les més que conegudes normes BEPS (en anglès Base Erosion and Profit Shifting), que bàsicament consisteixen a evitar l’erosió de les bases de tributació i el trasllat de resultats entre societats a diferents països. Aquestes mesures inclouran la supressió i modificació d’alguns règims especials del nostre impost de societats, que requerirà, entre altres aspectes, adaptar-se i homologar-se amb nous requisits i exigències internacionals en l’àmbit fiscal. Els països del G-20, les principals economies internacionals i sobretot les principals potències dels països de la UE, (amb importants problemes de solvència i liquiditat), busquen homogeneïtzar la fiscalitat, amb uns estàndards similars que evitin el trasllat de beneficis a països considerats de baixa tributació, amb l’objectiu bàsic d’evitar pagar impostos; fet que insta a deixar cada vegada menys marge de maniobra als països en l’establiment de les seves polítiques fiscals.



*Vladimir Fernández, Soci de Crowe Horwath