Per a tu princesa

Actualitzada 01/07/2017 a les 07:32

Ser bona mare és sens dubte l’experiència més meravellosa i gratificant del món. La màgia de la gestació, un verdader miracle, els soroll dels batecs del cor... Un procés únic que establirà el vincle d’amor amb el fill des del primer moment que saps que és dins teu. El seu primer plor sortint del ventre i la careta més preciosa que has vist mai i que estimes sense conèixer, sense saber, sense raó. Admires les seves primeres paraules i després els seus passets i penses convençut que sens dubte tens el fill més intel·ligent. Dins teu l’instint de protecció més salvatge ha despertat. I t’adones que existeix l’amor verdader, el que no demana res a canvi, el que és generós, indiscutible i immutable. I és moment d’ensenyar, de créixer junts i viure les més meravelloses experiències. Moment d’educar i evidentment enrabiar-se, plorar i tenir les discussions necessàries per fer més forta aquesta unió que serà indestructible. Res mai més, res, tornarà a ser imparcial. El sedàs de la subjectivitat, de la pell, de la sang ho arrasa tot. I davant els primers entrebancs i desil·lusions intentes ensenyar a la teva filla la fortalesa de les dones en un món d’homes. El procés que t’ensenya que ho tenim més difícil però que això no ens fa menys capaces, que hem de demostrar més però que podem, i que si ens hi esforcem ho aconseguirem. Ha d’aprendre a ser una dona independent, forta i lliure de qualsevol esclavatge. El seu camí a la felicitat l’escriurem juntes pàgina a pàgina i l’omplirem de rialles i colors de jocs i somnis. Un camí que vam començar avui fa exactament 8 anys. Felicitats petita princesa.