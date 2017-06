La llista dels no-rics, 30 milions d’europeus que tot i treballar tenen risc de pobresa

Actualitzada 29/06/2017 a les 20:02

Cada primavera, la revista Forbes publica la llista de multimilionaris al món, la llista ha seguit creixent gairebé tots els anys durant aquesta dècada.



La llista del 2017 va identificar 445 multimilionaris als països de la UE. Segons la revista, el valor net dels seus actius totals va ascendir a més de 1.300 mil milions.



La Confederació Europea de Sindicats (CES) veu la publicació d’aquesta llista com una gran oportunitat per cridar l’atenció sobre la llista dels no-rics, els 30 milions d’europeus que tot i treballar estan en risc de caure en la pobresa. Hi ha persones de totes les edats, de tots els països i tots els sectors a la UE. Alguns guanyen menys del salari mínim, uns altres s’acullen al parany del treball precari, altres són víctimes de l’explotació laboral. Com a part de la seva campanya, Europa necessita un augment de sou, la CES va publicar una cobertura falsa de Forbes destacant el contrast entre la remuneració dels alts executius i els que treballen dur, però segueixen sent enganxats a la part inferior de l’escala. La secretària confederal de la CES, Esther Lynch, va dir: “Mentre que alguns directors tenen alts salaris indecentment, molts treballadors experimenten mesos difícils i no troben un augment dels salaris reals en anys. És hora de compensar la diferència de salaris, en majors salaris per a tots els treballadors, per determinar una relació màxima entre els salaris dels CEO/gerents i treballadors i ser més transparent en la matèria.” La campanya de 18 mesos per a un augment salarial està dissenyada per a promoure un augment general de salaris dels treballadors europeus com la millor manera d’impulsar el creixement real del consum en totes les economies europees. La CES i els sindicats afiliats, com Unió sindical d’Andorra, creuen que la forma més adequada per assolir aquests augments és a través de la negociació col·lectiva.