Actualitzada 27/06/2017 a les 20:15

Això és en el que s’ha convertit el parc temàtic Naturlandia a Sant Julià de Lòria, en un autèntic Far West (vell oest, antic oest, salvatge oest, llunyà oest...). En definitiva, en una pel·lícula de pistolers, com aquelles que rodaven al desert d’Almeria.



Es veu que en aquesta localitat de la muntanya existeix un xerif amb placa que va armat i dispara tot allò que es belluga (però amb bales, no com jo mateix, que ho faig amb paraules). De moment, amb total impunitat laboral i jurídica. Jo fins a la data no coneixia ningú que anés a treballar amb el rifle carregat al vehicle laboral (per si de cas troba alguna cosa).



Naturlandia ja és un símil del Far West, amb cavalls que es moren de gana o per manca d’atenció, amb directors que s’amaguen darrere una cadira, amb responsables que no s’atreveixen ni a respirar, amb forasters que van fent fora de la feina, o van plegant, amb tot un poble que calla i atorga, amb tancaments de frontera decidits sense to ni so, amb una total opacitat, traïdoria i fins i tot nocturnitat... I a més, fent pagar les despeses a tot un poble que disposa d’un parc temàtic que no li serveix absolutament per a res. Fins i tot amb altres temes que de moment no m’atreveixo a comentar, ja que no disposo de les proves suficients.



Fins quan ha de durar aquesta pel·lícula de poble sense Llei, o millor dit, de poble amb la Llei del seu xerif?



Ja sé que històricament els caps de casa andorrans havíem de tenir una escopeta, fins i tot sense permís d’arma. Però d’aquí a anar a treballar amb un rifle, hi va un camí ben llarg.

