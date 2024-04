Actualitzada 09/04/2024 a les 12:34

Unicef Andorrà engegarà durant el 2024 una campanya de captació de nous socis per ampliar la base de suport i recursos de l'ONG per poder realitzar i expandir les activitats humanitàries i els projectes de desenvolupament. Tal com va quedar palès en l'assemblea ordinària de socis i sòcies del Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef celebrada aquest dilluns, la campanya buscarà no només augmentar el nombre de col·laboradors, sinó també fomentar un compromís a llarg termini amb la missió i els valors de l'organització.Una altra de les línies de treball per a aquest any serà continuar amb l'organització de les dues jornades d'Encants (a l'estiu i a la tardor), ja que es tracta d'un esdeveniment que des de l'entitat es considera que té uns bons resultats i que complementa la tasca que es realitza des de l'Espai Solidari durant tot l'any.Paral·lelament, i coincidint amb els trenta anys de la fundació del Comitè, també es durà a terme, durant el darrer trimestre de l'any, un sopar de gala benèfic on s'entregaran els Premis Unicef Andorra 2023.Totes aquestes activitats de recaptació, aniran en paral·lel a la tasca de sensibilització i que continuarà enfocada en la promoció de la salut mental entre els adolescents (campanya #trencaeltabú), en la publicació de dades sobre la situació de la infància a Andorra (Observatori de la Infància 2024, Setmana de la Infància amb RTVA) i en fomentar el Dret a la Participació dels Infants (Parròquies Amigues de la Infància, Escoles Amigues d'Unicef).Finalment, l'assemblea ordinària va servir per informar de la configuració final de la junta directiva, que estarà formada per un total de sis membres. Així, estarà presidida per Marianela Vila i les vicepresidències les ostentaran Míriam Moreno i Joan Micó, qui també assumirà el càrrec de tresorer. De la mateixa manera, Marta Albert, Íngrid Beltran i Judith Silvestre continuaran com a vocals.