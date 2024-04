La Fiscalia demana deu anys de presó per temptativa d’homicidi per a un home que va apunyalar un amic i va posar un ganivet al coll a la seva parella

La Fiscalia considera que l’home que va ser jutjat ahir per un presumpte apunyalament a un amic tenia “la voluntat de matar”. Així ho va exposar la fiscal durant les conclusions del procediment, pel qual va demanar una pena de presó ferma de deu anys per un delicte d’homicidi en grau de temptativa, a més de delictes d’escoltes il·legals i conductes afins, amenaces de mort amb arma i amenaces no condicionals de mort, de delictes menors de maltractament en l’àmbit domèstic i de violència de gènere. L’acusat també hauria posat un ganivet al coll de la seva parella. Els fets van