Trobat sa i estalvi el noi desaparegut a Encamp

Actualitzada 09/04/2024 a les 10:48

Els cossos d'emergència han localitzat el jove de 26 anys resident a Encamp desaparegut des de dilluns. El noi ha estat rescatat pel cos de bombers en una zona muntanyosa de la parròquia encampanada, a la zona del Solà, i ha estat carregat a l'helicòpter del cos al voltant de les 10 del matí. Les tasques de rescat s'han realitzat en una zona de difícil accés, segons ha informat la policia, i el Joel ha estat traslladat a l'hospital per verificar el seu estat de salut, però aparentment el jove es troba sa i estalvi.Per trobar-lo, la policia havia demanat aquest matí la col·laboració ciutadana per trobar el Joel, de qui la família no en tenia notícies des del migdia d'ahir, quan havia d'anar a treballar.El dispositiu es va posar en marxa anit a les 23.30 hores quan la família va denunciar la desaparició del jove. En la recerca han participat la policia, el servei de circulació d'Encamp i els bombers en diferents punts del país amb el suport de gossos de rastreig i de l'helicòpter. El servei d'ordre ha demanat a més la col·laboració dels serveis de circulació de la resta de parròquies.