Gabriel Fernàndez presenta ‘Amunt i avall’, un llibre en què explica els seus dos últims anys com a cap de comunicació del MoraBanc Andorra.

“El llibre no va de bàsquet, va de Gabi Fernàndez.” Amb aquestes paraules encetava Xavier Mujal la presentació d’Amunt i avall, un llibre en què, evidentment, el rerefons del bàsquet hi és. I és que l’escrit, publicat per Anem editors, és un relat que al llarg de dues temporades esportives, la 2021-22 i 2022-23, parla de la vida i de com una passió, la feina de director de comunicació del MoraBanc Andorra, va acabar “fent mal” a l’autor, fins al punt d’haver de posar el punt final a aquesta etapa després de gairebé una dècada fent el que per a