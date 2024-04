L'UdA celebra el Dia mundial de la salut amb un nou màster

El lema de la diada era enguany ‘La meva salut, el meu dret’

La Universitat d’Andorra (UdA) va acollir ahir un programa d’actes amb motiu del Dia mundial de la salut, que se celebra cada 7 d’abril per commemorar l’aniversari de la creació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1948. El lema de la diada, organitzada per l’escola d’infermeria de l’UdA, era enguany La meva salut, el meu dret. La iniciativa, que va comptar amb la participació d’una quinzena de persones, va servir per presentar el nou màster en salut, que s’iniciarà el mes de setembre vinent i per al qual la preinscripció ja està oberta. El màster en salut és una