El Govern s'emmiralla en Brussel·les per la intervenció dels pisos buits

Els ajuntaments de la regió de la capital belga poden requisar pisos buits per posar-los al mercat de lloguer, sufragant fins i tot les reformes

Quan el cap de Govern va explicar que la mesura de la cessió temporal i obligatòria d’ús tenia exemples de dret comparat, el cas a què es referia es troba al cor del Vell Continent. Des de final de febrer, diversos ajuntaments de la regió de Brussel·les, composta per 19 ajuntaments, està aplicant un canvi de norma que li permet expropiar els pisos buits i sense ús per tal que aquests entrin al mercat de lloguer. Sufragant, fins i tot, els costos de reformes perquè, des del 2022, a la capital d’Europa és il·legal no donar ús a un bé

#3 Exprópiese

(09/04/24 07:17)



#2 "Comunisme i capitalisme són les dues cares d´una mateixa moneda, aconseguir la total destrucció dels valors de l´ésser humà." Samael Aun Weor

(09/04/24 07:13)



#1 Lenin's return!

(09/04/24 06:35)