El cor Arpegia Vox farà una gira pel Principat

Actualitzada 09/04/2024 a les 13:06

El cor Arpegia Vox oferirà un seguit de concerts aquest cap de setmana al Principat. Així, el dissabte farà un doble concert a la Massana. A les 12 hores, a la Minjadora del Sinquede, a la plaça de les Fontetes; i a les 21 hores, a l'Església de Sant Iscle i Santa Victòria. La formació també actuarà al centre comercial Illa Carlemany (dissabte a les 18 h), a l'Església del Fener (diumenge a les 19 h), i al Lycée Compte de Foix (dilluns, a les 10.30 h i dimarts, a les 16.30 h).Arpegia Vox és un cor de noies de Tolosa, creat el 2020 per estudiants de secundària, que van obrir el projecte a totes les joves interessades en el cant coral. Es defineixen com un grup compromès i voluntari, apassionat per la música i l'art, amb uns valors comuns.Sota la direcció de Rita Ibrahim, el cor treballa diferents aspectes de la veu per conformar un repertori original i divers, amb temes com "Summertime", de George Gershwin, "El Cant dels Ocells", de Pau Casals o "Canson d'Orphée", de Pauline Croze. Des de la seva creació el grup ha fet diverses actuacions i, a més, realitza una gira anual, que enguany serà a Andorra.