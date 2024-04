Actualitzada 08/04/2024 a les 11:42

El cos de seguretat ha informat de la detenció de tres persones com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar certificats d’experiència laboral falsos al Servei d’Immigració per obtenir el permís de residència i treball. Es tracta de dos homes de 22 anys i un de 26.