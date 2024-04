Música transformadora

Música per viure ajuda als nens més desfavorits amb el poder dels instruments.

“La música com a eina per canviar realitats”. Aquest és l’argument que fonamenta la tasca de l’Associació Música per Viure Judit Ribas, que ha impulsat projectes a Centreamèrica, així com a Andorra. Després de molts anys de tenir una escola de música a Nicaragua, les dificultats al país centreamericà els han fet tancar el projecte, fer les maletes i girar la vista cap a un altre país: Hondures, on donen suport a dues iniciatives diferents. La coordinadora de l’associació, Ester Segura, recorda que va ser Judit Ribas qui va viure a Nicaragua i qui va tenir la idea d’encetar aquest projecte.