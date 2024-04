Multa de 200 euros al conductor fugit de Ransol

El conductor que el passat divendres va xocar contra un altre cotxe estacionat i va fugir, deixant abandonat el vehicle propi, va acudir dissabte a les dependències policials. El cos d’ordre l’havia estat cercant sense èxit i temia no localitzar-lo, ja que es tracta d’un no resident. Però el conductor va acabar acudint voluntàriament a la policia per reclamar el retorn del vehicle. El cos de seguretat, segons va explicar ahir, l’ha sancionat amb una multa de 200 euros pels danys materials ocasionats i per abandonar el lloc dels fets. Però, com que l’infractor va pagar la sanció al moment,