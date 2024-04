Meteorologia anuncia un nou gir del termòmetre i nevades per a demà

Un nou canvi de temps, després de les temperatures altes dels darrers dies, colpejarà el Principat demà dimarts amb una baixada del termòmetre i neu a partir dels 1.200 metres. La previsió indica que les mínimes poden assolir els 4 graus al centre i els 8 sota zero al Pas de la Casa, mentre que la nevada anirà acompanyada de vent amb ràfegues de fins a 30 quilòmetres per hora. Les precipitacions es podrien repetir dimecres, amb temperatures mínimes molt similars a les del dia anterior. Un element característic d’aquest any són les nevades tardanes; el març ha estat el