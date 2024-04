La producció total de residus creix un 1,7% el 2023

Actualitzada 08/04/2024 a les 15:03

La producció total de residus es va incrementar un 1,7% l'any passat al país respecte del 2022, segons ha explicat avui el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal en el marc de la celebració de la comissió de coordinació i desenvolupament del Pla nacional de residus. Segons Casal, aquest augment es deu a l'increment dels residus de runa, lligat a la construcció i dels fangs de les depuradores.Per contra, els residus urbans, és a dir, els que produeixen els ciutadans han experimentat una davallada d'un 2,1%, respecte a l'any passat, segons les dades que ha facilitat el ministre que ha valorat positivament aquesta darrera xifra, sobretot tenint en compte que la població "s'ha incrementat". Així, doncs, segons el ministre, s'està reduint la producció de deixalles, el que suposa que els objectius marcats per al 2030, que estipulaven una reducció del 15% respecte de les dades del 2010, s'estan assolint.Malgrat tot, Casal ha destacat que cal continuar treballant per millorar les dades no només d'una menor producció de deixalles sinó també del reciclatge que es troba actualment al 49%, un percentatge que es troba molt a prop també del marcat pel 2030, però que cal augmentar, ja que "les metodologies de càlcul canviaran". Per tant, en el marc de la comissió de coordinació i desenvolupament del Pla nacional de residus, comuns i el Govern s'han instat a analitzar "com podem millorar tant per poder disminuir aquests residus que generem, però sobretot també per a aquells que recollim, per recollir-los millor i de manera més eficient", segons ha destacat el ministre que ha argumentat que amb les corporacions comunals s'han programat les accions que podrien passar per fer porta a porta, tancar contenidor i instal·lar uns sistemes d'obertura que permetrien disposar de més dades sobre els residus que s'hi aboquen i també treballar amb els grans productors.