L'última obra de Toni Martí

L’excap de govern i arquitecte va dissenyar un edifici a Ordino de gran eficiència energètica que rebrà el certificat Passivhaus Plus el pròxim 10 d’abril

A finals del mes de març es va acabar de construir un edifici a Ordino dissenyat per l’arquitecte i excap de govern Toni Martí. La particularitat que té aquest bloc, situat a l’avinguda del Casamanya i format per onze pisos destinats al mercat de lloguer, és que s’ha dissenyat amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència energètica. Aquest tipus de construccions es coneix com a passivhaus i es caracteritza per un aïllament tèrmic que permet una baixa despesa energètica. “La despesa energètica és més baixa en comparació amb altres cases de construcció tradicional, estem parlant d’un estalvi energètic de gairebé el doble, es gasta