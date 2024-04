L'UdA celebra el dia mundial de la salut amb la presentació del nou màster

Actualitzada 08/04/2024 a les 19:33

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dilluns 8 d'abril un programa d'actes amb motiu del Dia mundial de la salut, que se celebra cada 7 d'abril per commemorar l'aniversari de la creació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1948. El lema de la diada, organitzada per l'Escola d'Infermeria de l'UdA, era enguany "La meva salut, el meu dret"La iniciativa, que ha comptat amb la participació d'una quinzena de persones, ha servit per presentar el nou màster en Salut, que s'iniciarà el proper mes de setembre i per al qual la preinscripció ja està oberta. El màster en Salut és una titulació de segon cicle orientada a formar professionals que puguin dissenyar estratègies per promoure, mantenir i recuperar la salut de la població, com també prevenir conductes i hàbits de vida no saludables.El programa d’actes ha inclòs dos tallers, sobre gestió emocional i salut corporal, respectivament, i una xerrada sobre la salut planetària. A més, també incloïa un esmorzar saludable i una taula rodona sobre la promoció de la salut planetària a l'UdA a càrrec de docents i estudiants.La jornada ha conclòs al vespre amb una sessió informativa sobre el nou màster en Salut adreçada als futurs estudiants, durant la qual s'ha presentat amb detall el pla d’estudis i les sortides professionals i acadèmiques de la formació. El proper 6 de juny es farà una nova sessió informativa, en aquest cas virtual.