La recuperació del GAdA es materialitzarà aquest any

La prima biennal i no consolidable en què s’ha de convertir la gestió de l’acompliment (GAdA) dels funcionaris –congelada des de fa anys– s’ha de materialitzar durant aquest any. El Govern ha licitat el concurs per, d’una banda, disposar d’una plataforma tecnològica que en pugui fer la gestió i, de l’altra, de la consultoria per definir els requisits per a la gestió de la carrera professional i la formació. Un únic concurs dividit en aquests dos lots, el plec de bases del qual indica que la plataforma per a la gestió de l’acompliment ha d’estar operativa, com a màxim, a