Actualitzada 08/04/2024 a les 11:23

Un despreniment a la carretera de Fontaneda, arribant al poble de Sant Julià ha provocat restriccions de trànsit per la zona aquest matí. Els fets s'han produït a l'alçada de l'hotel Sol Park, on el comú estava treballant des de feia setmanes en l'eixamplament de la voravia. El despreniment només ha deixat danys materials i a hores d'ara el comú en desconeix la causa.Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat el cònsol major, Cerni Cairat, amb l'equip de treball del comú, que ja ha començat les feines de sanejament i de reforç dels murs. El trànsit s'ha regulat amb dos semàfors i s'ha obert un pas alternatiu per a vehicles lleugers. D'igual manera, s'ha prohibit la circulació de vehicles de més de 3,5 tones.