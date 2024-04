Actualitzada 08/04/2024 a les 16:04

Els fets van passar el 12 de maig del 2023 en el pis de la parella. Un amic de la dona i la mateixa dona, parella del presumpte agressor, van anar a buscar un moble en el domicili quan van trobar borratxo i amb un ganivet al marit de la dona. Després d'un forceig, el marit va apunyalar a l'amic a la zona de les costelles i després va agafar un altre ganivet i li va posar al coll de la seva parella, mentre aquesta estava parlant per telèfon amb la policia. Els agents policials quan va arribar el lloc dels fets es va trobar a l'home agenollat a terra i amb les mans plenes de sang i les dues persones que van ser atacades tancades en una habitació.

La defensa en demana dos anys de presó.

La fiscalia demana deu anys de presó a un home acusat d'homicidi en grau de temptativa, escoltes il·legals i conductes afins, amenaces de mort i amenaces no condicionals de mort, a més de violència de gènere, per haver apunyalat a un altre home causant-li punts de sutura a la zona de les costelles i per haver-li posat al coll un ganivet a la seva parella.