Grandvalira i Pal Arinsal tenen pitjors resultats que la temporada anterior i el domini que més ha patit ha estat el massanenc

Una temporada d’hivern “complicada des de l’inici”. El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, va admetre ahir en declaracions al Diari que no ha estat un any fàcil per a les pistes d’esquí arran de la manca de neu. Tot i això, va destacar que les inversions en maquinària d’innivació i l’esforç “enorme” dels equips de Grandvalira en el manteniment de la qualitat de la neu han permès mantenir obertes les pistes durant tota la temporada, fet que suposa un “avantatge competitiu” respecte de “moltes estacions del nostre entorn, que han hagut de tancar moltes setmanes”. El directiu