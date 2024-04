Andorra Endavant encomanarà un nou estudi sobre l'acord

Actualitzada 08/04/2024 a les 05:49

Andorra Endavant ha anunciat que encomanarà un estudi socioeconòmic per complementar el d’impacte jurídic de l’acord d’associació amb la UE que Gide ha elaborat per encàrrec del grup parlamentari. En un comunicat, la formació va indicar que el nou informe s’encarregarà a “un gabinet d’economistes de renom internacional”. “Aquesta decisió reflecteix el compromís continu del grup parlamentari amb el poble andorrà per una presa de decisió informada i completa en relació amb l’acord d’associació amb la Unió Europea”, va apuntar el comunicat.

Es vol abordar les implicacions socioeconòmiques de l’acord “de manera exhaustiva” i, per això, “es basarà en la consulta d’un ampli ventall d’actors econòmics i socials del Principat”. Segons va remarcar la formació, “els resultats d’aquest estudi tindran com a objectiu ajudar a aclarir les incerteses que envolten l’acord, especialment en el que fa referència a l’economia, l’ocupació i el benestar dels ciutadans andorrans i residents actuals”. Una informació que consideren que serà “essencial per als empresaris i els actors socials, ja que contribuirà a una presa de decisions més informada i orientada cap als beneficis i pèrdues relatius a l’acord d’associació amb la UE”.

El partit liderat per Carine Montaner va assegurar que el mou “el seu compromís d’informació neutral referent a l’acord d’associació amb la UE, assegurant-se que es considerin tots els aspectes rellevants per al futur del Principat”.