Una vintena de detinguts més a l'Snowrow

Actualitzada 07/04/2024 a les 11:14

La policia va detenir durant el dia d'ahir a una vintena de persones assistents al festival Snowrow que s'ha celebrat a Grandvalira per possessió o consum de droga. Segons ha informat el cos d'ordre, la xifra d'arrestos es manté en la línia similar a la del divendres quan es va enxampar a uns vint individus duent droga. A l'espera de que finalitzi el festival aquesta tarda, no es descarta més detencions al recinte o a les fronteres, on s'ha reforçat la seguretat, amb el desplegament d'uns 40 agents.