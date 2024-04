Sessions informatives sobre els màsters en salut, educació i analítica de dades

Actualitzada 07/04/2024 a les 06:04

La Universitat d’Andorra (UdA) ha programat tres sessions informatives per donar a conèixer els màsters en salut, educació i analítica de dades. Demà dilluns se celebrarà la relacionada amb el màster en salut, el dimarts dia 9 la del màster en educació i, finalment, el dimecres dia 10 serà el torn de la formació en analítica de dades. En tots tres casos les sessions se celebraran al centre a les 19 hores.

El passat dimecres el consell de ministres validava el pla d’estudis del màster en salut. Les persones titulades obtindran les competències per treballar en àmbits com ara l’assessorament per a la millora de la salut, la implementació de programes en matèria de prevenció i el disseny i el lideratge de projectes de promoció de la salut. Es cursaran matèries sobre epidemiologia, salut mental o promoció de la salut, i inclou estades formatives.