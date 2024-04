L'experiència suïssa

Un despatx d'arquitectura es presenta a un concurs públic per edificar una escola al país helvètic i constaten les diferències que hi ha durant tot el procediment entre els dos estats.

Altura Arquitectes és un despatx d’arquitectura andorrà que està treballant en diferents projectes al país. Ara mateix estan construint habitatges socials a Andorra la Vella o estan portant a terme el parc de l’Ossa d’Encamp. No fa gaire aquesta companyia va estar a punt de sortir-li un projecte a Suïssa, però no van poder guanyar el concurs públic d’edificar una escola a Lausana. Tot i això, des del despatx valoren l’experiència d’haver participat en el concurs, sobretot, perquè el procediment és molt diferent del d’aquí al Principat. “Actualment, l’arquitectura a Suïssa està agafant renom, ens interessava bastant i amb Andorra hi