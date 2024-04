“Un exemple de convivència entre cultures”

La comunitat musulmana encara el final del Ramadà i destaca Andorra com a país d’acollida

La comunitat musulmana al Principat, que s’enfila a prop de les 2.500 persones, es troba a la recta final del Ramadà, la celebració del novè mes del calendari islàmic amb dejuni, oració, reflexió i en comunitat. Enguany, la tradició a Andorra ha estat “molt fàcil”, indica el president del Centre Cultural Islàmic, Salih Salhi, qui recorda que aquest any el Ramadà s’està duent a terme a l’hivern, un fet que suposa un benefici en el moment del dejuni per la reducció d’hores en comparació a l’estiu. La cultura musulmana es regeix pel calendari lunar, per la qual cosa l’any islàmic disposa

#1 Impossible

(07/04/24 07:21)