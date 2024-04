La CASS ha actualitzat la xifra de convencionats després de ‘netejar’ el cens i se n’han perdut 25 respecte al 2022

Les successives memòries de tancament de l’exercici de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) han posat el focus en l’increment constant de fisioterapeutes convencionats, esgrimint un excés respecte a la ràtio que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a una correcta atenció de la població. Si l’organisme fixa un professional de la fisioteràpia per cada 1.200 habitants, a Andorra fa anys que s’està notablement per sobre. En més d’una ocasió el col·legi que agrupa els professionals ha rebatut les dades de la Seguretat Social i, finalment, durant l’any passat la CASS va fer l’actualització del cens