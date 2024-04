Arrenca un projecte transfronterer per adaptar els boscos al canvi climàtic

L’AR+I participa en la creació d’una base de coneixement i d’intercanvi d’experiències

En el marc del programa de cooperació territorial per a l’espai sud-oest europeu Interreg Sudoe 2021-2027, neix el projecte COOPTREE. Aquest és un projecte de col·laboració transfronterera en el qual participarà Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i que crearà una base de coneixement i d’intercanvi d’experiències per l’adaptació dels boscos al canvi climàtic i a les sequeres. Per fer-ho, s’integrarà la diversitat forestal, la silvicultura adaptativa i la valorització de productes del bosc. El potencial adaptatiu dels boscos al canvi climàtic, expliquen des de l’AR+I, ha d’integrar la diversitat i les funcions ecosistèmiques del bosc, la silvicultura propera a la natura