Apareix el conductor fugit de l'accident a Ransol i el multen amb 200 euros

Actualitzada 07/04/2024 a les 20:10

El causant d'un sinistre a Ransol, Canillo, que va xocar el divendres contra un altre cotxe i es va donar a la fuga, va aparèixer ahir a les dependències policials reclamant el retorn del vehicle. El cos de seguretat l'ha sancionat amb una multa de 200 euros per danys materials i abandonar el llocs dels fets, tot i que la persona ho ha saldat pagant la infracció al moment, per tant, ha pogut abonar la meitat de l'import. A hores d'ara, ja s'ha fet els tràmits corresponents amb l'assegurança per a retornar el turisme.