Les previsions de l'ocupació hotelera del cap de setmana freguen el 50%

La previsió d’ocupació per al cap de setmana als establiments associats a la Unió Hotelera Andorrana (UHA) és d’entre el 40% i el 45%. D’entrada no és un mal cap de setmana, perquè hi ha el tancament d’algunes estacions d’esquí –Grandvalira i Pal Arinsal– i la neu encara és prou bona. Això fa pensar que pot venir gent de fora a fer les darreres esquiades de la temporada. A més, aquests dies hi ha la celebració del festival de música Snowrow, la qual cosa també fa pensar en una bona previsió.

“Qualsevol esdeveniment que es fa et fa pujar alguns puntets l’ocupació”, va indicar Jordi Pujol, director de la UHA, que va agregar: “Et dona uns dos punts més, segur.” Segons van explicar des de l’entitat, hi ha optimisme que acabi pujant fins al voltant del 50% o el 55%, especialment per la “qualitat de la neu”. En un cap de setmana d’hivern normal sense dates rellevants, el percentatge, a mitjan setmana, hauria estat un pèl més elevat, de prop del 55%, tal com van esmentar des de la Unió Hotelera, tot i que també van apuntar que tot plegat és molt relatiu en funció de les setmanes, ja que, per exemple, “després de Reis tenim grups molt localitzats”.

Aviat la UHA farà el balanç de la temporada d’hivern. Encara no tenen xifres exactes, però a primera vista la valoració és força positiva. “Si mirem l’ocupació, les previsions són similars a les que prevèiem, i si hi hagués hagut més neu al principi de la temporada, segurament hauria estat diferent”, va afirmar el director. En aquest sentit, han de revisar les dates de festius i d’esdeveniments concrets, com ara el Carnaval, perquè tenen un pes important, ja que “influeix molt les festes quan cauen, però fins ara tenint en compte les condicions de neu ha estat força positiu”, va valorar Pujol.

La temporada de neu va arrencar amb poques precipitacions, però va acabar remuntant amb els flocs que van caure cap a mitjan febrer i sobretot gràcies a la gran nevada que hi va haver a començament de març.