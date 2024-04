La policia busca un conductor que provoca un accident a Canillo

La policia continua la recerca per trobar i detenir el propietari d’un cotxe que va fugir ahir després de causar danys a un altre vehicle pels volts de les vuit del matí, a Ransol, Canillo. El cos va informar que va localitzar-se el turisme causant del sinistre aparcat a la carretera dels Plans a Ransol, però que encara es mantenia la cerca per trobar-ne el propietari, que, segons va explicar la policia, ja s’ha pogut identificar i no és resident al Principat. L’avís es va donar per part d’un veí de Ransol que va presenciar els fets. Segons el relat de la policia,