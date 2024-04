L'USdA desconfia que la llei ataqui l'arrel del problema de l'habitatge

Creu que la solució passa per taxar fortament el preu de referència al lloguer

“És una llei totalment absurda perquè no marca els límits al preu del lloguer, només que entrin al mercat”, va comentar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que considera que “un propietari pot posar el seu pis a lloguer per 5.000 euros i com que l’única obligació que té és que sigui de lloguer, pot posar el preu que vulgui”. Per al sindicat, el quid de la qüestió passa per una solució “més senzilla” del fons de la nova mesura anomenada cessió temporal i obligatòria d’ús de pisos buits que dijous van anunciar el cap de Govern, Xavier Espot, i