L'Andorra Sax Fest clou amb un gran èxit d'assistència

Actualitzada 06/04/2024 a les 06:17

L’Andorra Sax Fes ha arribat a la seva fi després d’una setmana plena d’actuacions que han aconseguit atreure un públic considerable i assolir un elevat índex d’ocupació. El director de l’Andorra Sax Fest, Efrem Roca, va assenyalar que l’activitat que més ha triomfat en l’edició han estat les conferències perquè han donat l’oportunitat “d’obrir la porta a nous materials” i a “noves idees”. En el futur, hi ha prevista la internacionalització del concurs de saxofon, “però encara és molt aviat per avançar res”, va comentar el director. La possible exportació ja s’ha començat a treballar i Roca va afirmar que ja hi ha alguns destins pensats, tot i que considera que “és molt aviat” per confirmar-los. La idea és organitzar l’esdeveniment en altres països i, a través d’una preselecció, portar els finalistes amb accés directe a l’Andorra Sax Fest.

El rus Dmitry Pinchuk ha guanyat el primer premi de la desena edició del Solo Sax Competition de l’Andorra Sax Fest. De fet, en l’edició del Solo Sax de l’any passat, Pinchuk va quedar en segona posició. A més, Pinchuk ha guanyat el premi a la cadència, que per primera vegada ha guardonat a un dels finalistes la interpretació personal a la final. A part del guanyador, han pres part en aquesta final Javier Janeiro Sánchez, Salvatore Alessandro Miceli, Vladimir Petskus, Koji Yamamoto i Zachary Costello. A part de 7.000 euros, Pinchuk ha estat premiat amb un saxòfon Alt Selmer París Supreme, les despeses pagades d’una setmana i un recital de saxòfon i piano durant l’Andorra Sax Fest 2025, i un recital de saxòfon i orgue en el Cicle de concerts del Festival internacional d’orgue d’Andorra temporada 2024.