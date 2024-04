El Govern va desestimar fa una dècada una causa del Copsia contra David Murías

El filòsof David Murías, acusat d’intrusisme laboral pel Col·legi de Psicòlegs (Copsia), va explicar ahir en un comunicat a la xarxa social d’Instagram que fa una dècada ja va tenir una denúncia per part del Col·legi de Psicòlegs, la qual no va prosperar i l’executiu en va desestimar la causa en considerar que l’acusat no exercia pràctiques indegudes en l’àmbit de la salut mental. “Es va arxivar”, va dir Murías, que va escriure que s’ha de “defensar de les mentides que atempten contra la meva persona i la meva professió”. Per la manca de proves d’acusacions, el filòsof va explicar