L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic i l’Associació de Propietaris de Béns Immobles valoren negativament el projecte de llei

Malestar entre els propietaris després que el Govern anunciés dijous el projecte de llei pel creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Les primeres reaccions de les mesures són negatives tant per part del sector dels apartaments turístics com per part dels béns immobles. L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) considera que la proposta pot perjudicar els negocis dels empresaris, mentre que l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) creu que generarà inseguretat jurídica i que els efectes que tindrà no seran immediats. El projecte de llei pel creixement sostenible i el dret a l’habitatge no ha deixat un bon regust de