Una vintena de detinguts a l'Snowrow per dur droga

Actualitzada 06/04/2024 a les 11:50

Més d'una vintena de persones van ser detingudes ahir durant la segona edició del festival Snowrow, que se celebra fins demà a Grandvalira, per possessió de drogues. Segons apunta la policia, les detencions han estat "constants" durant la jornada, des del migdia fins al vespre, tot i que es concreta que són "petites quantitats". El cos recorda que enguany s'ha reforçat la seguretat amb el desplegament d'una quarantena d'agents, repartits en gran part a les portes del recinte i als accessos del país. Abans d'encetar la celebració, el dijous, la policia ja va detenir a les fronteres a quatre turistes assistents al festival per portar droga sobre i es prepara per efectuar nous arrestos avui.