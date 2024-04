Restricció contra la 'trampa' per eludir el dipòsit de 50.000

La llei imposa noves regles als autònoms forans i als permisos de desplaçats

Si de creixement sostenible es tracta també cal abordar la política migratòria. El gir del Govern en aquest àmbit ja va transcendir fa setmanes després d’un període de flexibilitzacions per les dificultats especialment dels sectors més lligats al turisme de trobar mà d’obra. Ara es torna a la política prepandèmica perquè “durant tot aquest temps les empreses han tingut temps de completar les plantilles”, va argumentar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. I hi va aportar dades: per exemple, les més de 2.000 regularitzacions de temporers extracomunitaris que van passar a obtenir un permís prorrogable l’any passat. Però