Quatre saxofonistes de renom protagonitzen el tancament del Sax Fest

Actualitzada 05/04/2024 a les 10:32

Els saxofonistes Asya Fateyeva, Nahikari Oloriz, Valentín Kovalev, Xavier Larsson i Mariano García, acompanyats per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), han clos aquest dijous al vespre el cicle d'espectacles de l'onzè Sax Fest al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Un concert protagonitzat per professionals i professors d'aquest instrument de vent que ha ofert una gran varietat d'actuacions, incloent-hi la 'Fantasia per a saxòfon' d'Heitor Villa-Lobos, on s'ha demostrat el virtuosisme dels músics. "En el concert d'avui, hi ha grans músics a dalt de l'escenari: tant solistes com músics de l'orquestra. Penso que és una oportunitat sobretot pel públic andorrà de poder gaudir d'un concert de tan alt nivell", ha destacat el director de l'Andorra Sax Fest, Efrem Roca.Tal com ha recordat la cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, l'ONCA ja fa uns quants anys que col·labora amb el Sax Fest. "És una petició que ens va fer l'Efrem Roca i nosaltres vam tenir clar que, des de la Fundació, volem ser presents a tots els esdeveniments de música. I, aquest, estava començant a consolidar-se com un dels esdeveniments musicals més importants del país" ha assenyalat, Areny, qui ha puntualitzat que, durant les primeres edicions els saxofonistes del concert eren els mateixos solistes guanyadors del concurs. "Penso que és una oportunitat pels músics de l'ONCA, ja que no és gaire habitual el fet de col·laborar amb saxofonistes perquè normalment no formen part d'una orquestra simfònica" ha destacat la cap de producció de la Fundació ONCA.El festival posarà punt final a la programació del 2024 aquest divendres amb la final del concurs 'X Solo Competition', que tindrà lloc a les 20 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.