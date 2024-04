Carine Montaner serà jutjada el 18 i 19 de juny

Actualitzada 05/04/2024 a les 20:55

La líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, serà jutjada els dies 18 i 19 de juny a la Batllia per un presumpte delicte major de revelació de secrets, una querella interposada per l’exconseller general Ferran Costa, que la va acusar de revelar el seu salari el 2020, i que més endavant va retirar de la Batllia. La causa segueix a mans de la justícia amb la petició per part de la Fiscalia de dos anys de presó condicional, dos d’inhabilitació i una indemnització de 64.048,84 euros. Costa va presentar la denúncia al febrer contra Montaner declarant que la parlamentària hauria fet saber a membres del Consell General el complement salarial que cobrava i més tard, publicat al Diari d'Andorra. Un mes més tard, Costa va fer públic un comunicat informant de la retirada de les acusacions per "posar fi a un rebombori mediàtic", tot i que la causa es manté a la Batllia.