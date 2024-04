El filòsof rebutja les acusacions de Copsia d'intrusisme laboral

Actualitzada 05/04/2024 a les 21:08

El filòsof David Murias acusat d'intrusisme laboral pel Col·legi de Psicòlegs (Copsia) i d'exercir pràctiques indegudes en salut mental ha rebutjat les acusacions assegurant que "atenten contra la meva persona i professió". Així ho ha fet saber a través d'un comunicat publicat al seu compte d'Instagram on ha assegurat que "s'ha de defensar de les mentides" i que "no hi ha proves d'intrusisme". Murias ha retret que el Col·legi ja va presentar fa 10 anys una denúncia a Govern contra la seva pràctica i que l'Executiu va desestimar la causa en no considerar-ho com a tal: "Em va demanar tota la documentació, la vaig presentar i es va arxivar", ha afirmat.El filòsof ha argumentat que els seus estudis corresponen a la seva ocupació i que no treballa amb eines de la psicologia: "Practico eines filosòfiques i d'altres disciplines". Murias ha destacat que la seva trajectòria i els lligams amb diferents entitats públiques i privades del país són una prova de que "estimo la meva professió" i ha refermat la seva posició amb que "treballo amb molts psicòlegs". En aquest sentit, Murias ha demanat "fer una diferència entre el Col·legi i els psicòlegs, sobretot, amb el seu president, l'Òscar Fernàndez".L'acusat ha demanat "respecte cap als meus clients" fent referència a les declaracions del youtuber i usuari de Murias 'Torete' en relatar durant una entrevista que busca el creixement personal mitjançant el seu servei: "Estic suficientment qualificat i capacitat. No han vingut a veure'm a consulta", ha etzibat adreçant-se a Copsia. Murias ha finalitzat el comunicat denunciant el rebombori mediàtic i ha clos pronunciant que "no he fet res, se m'ha posat en una diana públicament".