Autorització de tirs nocturns a Pal per caçar porcs senglars

La batuda va causar neguit entre veïns d’una urbanització

El cos de banders ha autoritzat aquesta setmana tirs nocturns a la zona de Pal per controlar una població excessiva de porcs senglars. L’acció, però, va generar preocupació entre veïns de la urbanització Super Pal, que va sentir els trets i van arribar a especular amb la possibilitat que es tractés de caçadors furtius. Res més lluny de la realitat. Es tracta d’una acció autoritzada pel cos de banders i així ho va trametre el cos a una de les veïnes que va trucar-los per demanar per l’origen dels trets que havia sentit durant la nit. L’autorització s’ha atorgat a un