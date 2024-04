Aturat a França un Ferrari amb matrícula andorrana circulant a 168 km/h

Actualitzada 05/04/2024 a les 13:01

"Bonic cotxe, bonic horitzó, bona ofensa... en definitiva, una bonica foto!". Amb aquest text la gendarmeria de Deux-Sèvres va presentar ahir al seu Facebook una imatge d'un Ferrari que el cos de seguretat va aturar per conduir a 168 quilòmetres per hora en una carretera de 80.Segons diversos mitjans francesos, l'aturada es va produir el 31 de març i el conductor es tractava d'un veí de 50 anys de Vienne, que no era el propietari original del vehicle.