Andorra Endavant i Liberals carreguen contra la mesura d'expropiar pisos buits

Actualitzada 05/04/2024 a les 12:49

Andorra Endavant i el conseller no adscrit Víctor Pintos han carregat contra les mesures anunciades ahir pel Govern mitjançant les quals es podran expropiar pisos buits de manera temporal per destinar-los a l'habitatge. La líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner ha expressat que troben "perillosa" la mesura i que és "massa intervencionista i podria espantar els inversors". Des del grup, la solució que haurien preferit era veure com reaccionava el mercat amb l'aplicació de la nova taxa sobre els pisos buits que obligava a pagar 50€/m2 als propietaris que tinguessin immobles en desús. Montaner també ha retret que "en totes aquestes mesures proposades pel govern no es parli de les 2000 empreses pantalles d'inversors estrangers que no tributen i que ocupen un pis per allotjar la seva activitat economica".El conseller no adscrit, Víctor Pintos, ha lamentat que "forçar la cessió d'habitatges buits per posar-los a lloguer pot arribar a ser un clar atemptat contra el dret a la propietat privada i, per tant, és una línia vermella que no s'hauria de creuar". Pintos ha afegit que la negociació per a la cessió de les vivendes "és quelcom necessari, però no s'hauria d'arribar mai a l'expropiació forçosa, "encara que sigui temporal", ha rematat el conseller liberal.Pel que fa a les altres mesures que va anunciar ahir l'executiu, Montaner ha dit que el requisit d'apujar l'experiència dels extracomunitaris "ens sembla correcte, ja que se'ns havia descontrolat el volum de la població", però "el que si ens sembla problemàtic és que no es puguin fer permisos de subcontractats de 6 mesos a cap persona que ve d'un país extracomunitari", un model que des d'Andorra Endavant afirmen que utilitzen el "99% de les constructores".Pintos ha matisat també que la revisió de la plusvàlua en operacions de compravenda d'immobles per frenar l'especulació immobiliària "pot ser encertada", però que cal "una visió de conjunt respecte a la imposició en aquestes operacions". A més, quant a la revisió de la política migratòria amb relació al col·lectiu extracomunitari, Pintos ha explicat que "creiem que s'ha d'analitzar en profunditat, però, en principi, veiem que la mesura pot ser encertada".