Actualitzada 05/04/2024 a les 11:43

La policia està fent una recerca per trobar al propietari del vehicle que ha causat danys a un altre aquest matí, sobre les 8 hores, a Ransol, Canillo, i després hauria fugit del lloc.Segons informa el cos de seguretat, de moment s'ha pogut localitzar el vehicle causant del sinistre aparcat a la carretera dels Plans a Ransol, però encara continuen les gestions amb circulació per trobar al propietari.El cos de seguretat va rebre l'avís d'un veí que hauria presenciat els fets i hauria vist com el vehicle fugia després de la topada i es van coordinar amb els agents el servei de circulació de Canillo que van acudir al lloc del xoc per regular el trànsit, ja es va haver de de tallar parcialment un dels carrils per retirar restes de material dels vehicles implicats de la calçada.