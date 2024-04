Vet als treballadors desplaçats extracomunitaris

Actualitzada 04/04/2024 a les 19:09

Les mesures en matèria d'immigració relacionades amb la voluntat de frenar el creixement demogràfic ja s'han començat a implementar amb el retorn a la política prepandèmia amb els permissos de temporada i els que són prorrogables. Però, el projecte de llei que el Govern està acabant d'ultimar preveurà tres modificacions de la Llei d'immigració i dues per evitar situacions molt controvertides. En primer lloc, s'eliminen els permissos de treballadors desplaçats extracomunitaris després dels episodis d'abusos amb treballadors que han arribat a comportar sancions. Només podran accedir a una autorització de treballador desplaçat o treballadors comunitaris o de l'espai econòmic europeu. La segona fa referència a una polèmica més recent: la trampa per evitar fer el dipòsit de 50.000 euros que preveu la llei per a treballadors per compte propi forans. Amb la modificació, no es podrà accedir a un permís de treballador autònom fins que no hagi transcorregut un any des que l'estranger té permís de residència. Finalment, el text també establirà que no es concedirà un nou permís de temporada a aquelles persones que hagin incomplert les disposicions de la llei en l'anterior estada al país. Aquestes són les mesures que contempla el projecte de llei pel creixement sostenible i el dret de l'habitatge i que han explicat aquesta tarda en roda de premsa el cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres de Turisme i Comerç, Jordi Torres, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i Justícia i Interior, Ester Molné.