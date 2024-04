Actualitzada 04/04/2024 a les 12:54

La TRÏBÛ, un grup de professionals de la salut i doules llença un servei d'acompanyament tant d'embaràs com de postpart amb l'objectiu de proporcionar suport a les futures mares des del moment de la concepció fins a la primera etapa de la maternitat, abordant les necessitats físiques, emocionals i socials de les dones en aquesta etapa de la seva vida.El servei d'acompanyament durant l'embaràs i postpart ofereix xerrades pràctiques sobre cuidats prenatals, exercicis i tècniques de relaxació, grups de suport emocional per connectar amb altres mares en la mateixa etapa de la vida i assessorament per a la transició a la maternitat i començarà el dimecres 10 d'abril a l'Hotel Roc Blanc: a les 11 hores del matí s'impartirà la primera xerrada per les mares postpart i a les 18:30 hores de la tarda per les dones embarassades serà totalment gratuït.El projecte neix de la mà de Sònia Gallardo, fisioterapeuta especialitzada en reeducació abdominal, sòl pèlvic i cadenes musculars.