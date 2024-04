Caps de recursos humans i gestors han de fer la mateixa cua que els temporers

L’inici del període perquè els temporers d’hivern optin a un dels permisos de treball de la quota general va començar dimarts amb tranquil·litat i sense cues, malgrat que hi havia cert temor d’una allau per intentar ser dels primers. El Govern va decidir una fórmula que atorga el permís per ordre de petició i ha suprimit les excepcions habituals per evitar que les empreses grans tinguin més avantatges que les petites. Això suposa que les empreses amb un important departament de recursos humans o les que treballen amb gestories no tindran prioritat ni un accés a la cita prèvia diferent, i

